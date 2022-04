SEBRAE realiza curso voltado ao empreendedorismo

Com o objetivo de capacitar as governanças locais para o desenvolvimento do protagonismo, cooperação e autoconhecimento, será realizado em Alegrete o curso Governança: desenvolvimento para o empreendedorismo. A atividade presencial acontecerá nos dias 09 e 10 de maio, em local ser marcado, e está previsto um terceiro encontro também de 8h em data a ser definida. Com a realização do curso, Alegrete dá início ao eixo Desenvolvimento Econômico do programa Cidade Empreendedora, desenvolvido pelo Sebrae RS em parceria com o poder público.

“Alegrete tem se portado nos últimos anos como uma cidade voltada ao empreendedorismo, onde busca reduzir a burocracia, dar agilidade nos processos, principalmente na abertura de empresas, e fomentar cada vez mais o empreendedorismo local”, enfatiza o vice-prefeito e secretário municipal de Planejamento, Jesse Trindade. Diversas ações são implementadas com esse foco. Ele cita o fato de a prefeitura ter 100% das escolas trabalhando com educação empreendedora e agora também com aulas de robótica, preparando os alunos para o futuro.

“Sobre o curso, o objetivo é desenvolver cada vez mais um conceito, juntamente com as lideranças, autoridades, pessoas que pensam o município, para que se tenha um ambiente cada vez mais empreendedor. Esse conceito nos aproxima cada vez mais da inovação, da tecnologia e, principalmente da sustentabilidade”, salienta o vice-prefeito. “Tudo isso corrobora para que se chegue num conceito maior, de cidade inteligente. Na Secretaria de Planejamento há vários projetos para que daqui a alguns anos Alegrete atinja requisitos que a considerem uma cidade cada vez mais inteligente. Junto com o Sebrae, todas entidades, autoridades, falando sobre governança, vamos desenvolver eixos para atender mais rápido a ideia do empreendedorismo, nos aproximando cada vez mais de uma cidade inteligente”, explica.

A consultora do Sebrae RS Miriam Gassen informa que o curso proporciona o desenvolvimento de um plano de ações para ser implementado pelo comitê de empreendedorismo do município. Miriam informa que haverá a participação de lideranças atuantes no município, envolvendo áreas públicas, empreendedores, universidades e terceiro setor. “O grupo se reúne com o propósito de pensar como superar possíveis dificuldades e gerar desenvolvimento para o empreendedorismo no município, pensar e organizar os meios para isto”, destaca.

A ideia é que como os participantes são lideranças, as suas expertises podem contribuir e auxiliar diretamente para que este desenvolvimento aconteça, além de envolver as pessoas da comunidade nas propostas planejadas. Haverá outras duas etapas futuras, com fortalecimento do grupo, apoios de consultorias e mensuração dos resultados, através de indicadores.

Programação

Encontro 1

Liderança e desenvolvimento

Percepção e modelos mentais

Conduta estratégica

Encontro 2

Consenso e cooperação

O líder e sua cidade

Diagnóstico da cidade

Panorama da lei geral

Análise estratégica

Construção dos planos de ações

Encontro 3

Governança/hélice tríplice – definições e finalidades

Definição da estrutura e governança do comitê

Preparação para institucionalização do comitê