Imagem de PM acolhendo criança, vítima de maus-tratos, comove web

Patrícia Cardoso, PM da Brigada Militar de Rosário do Sul, acolheu um bebê vítima de maus-tratos e a imagem repercutiu nas redes sociais e, na página Força e Honra, teve centenas de comentários e compartilhamentos em poucas horas.

Em sua rede social, depois da ocorrência, ela, também, postou: “Graças a Deus tivemos êxito em ajudar essa criança. Meu coração de mãe fica feliz em ver ela limpinha e cuidada a partir de hoje. Obrigada toda guarnição e a população em denunciar, graças a sua denúncia temos êxito.”

A prisão da avó da criança, de apenas um ano, foi em flagrante pelos policiais militares. Conforme informações do grupo Força e Honra, de Rosário do Sul, a guarnição foi acionada na Rua Canabarro , Bairro Centro, sob a denúncia de que uma criança estaria sendo agredida em via pública.

No local, os policiais abordaram uma mulher, e constataram que ela era a avó e a criança estava em situação de total descaso. A pequena estava suja, com poucas roupas, entre outras constatações.

Diante da situação, a avó e a criança foram conduzidas à Delegacia de Polícia para registro da ocorrência e o Conselheiro Tutelar acionado.

Em contato com o Delegado de plantão foi determinado que a criança fosse encaminhada ao convívio da avó paterna, desta forma, retirando a guarda da avó materna. Os pais, já tinham perdido a guarda da criança. Depois de ouvida a acusada foi liberada e a bebê entregue à avó paterna.