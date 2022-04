Com segunda base em Alegrete, resgate do Samu será 50% mais rápido

12 anos depois da instalação do serviço na cidade, a prefeitura amplia o atendimento e vai inaugurar a segunda base na zona oeste, que esteve na plataforma de governo da gestão 2021-2024.

“Ter uma segunda base do Samu em Alegrete era um pleito antigo da população que felizmente estamos conseguindo atender. Com a segunda base, vamos reduzir em 50% o tempo de resposta em atendimento de ocorrências na zona do município”, destaca o prefeito Márcio Amaral.

O vice-prefeito Jesse Trindade ressalta que “o serviço nasceu de uma necessidade de qualificação no atendimento de urgência e emergência ofertado à comunidade. O modelo de atendimento do Samu foi copiado da França e atualmente é reconhecido como um serviço de grande resolutividade”, afirma o vice-prefeito.

Hoje, para atender uma pessoa que está nas regiões oeste, sul ou norte da cidade, o Samu, que tem base no lado oposto da cidade, demora de 10 a 15 minutos. Com a instalação da nova base, essa espera cairá ao menos pela metade. A primeira base do Samu fica na zona leste, no Centro Social Urbano.

O prédio que vai abrigar o Samu será construído na em área na zona oeste, na Praça Breno da Silveira,596, bairro Joaquim Fonseca Milano, próximo ao CIEP e cumprirá as exigências sanitárias preconizadas pelo Ministério da Saúde. A prefeitura investirá mais de R$ 300 mil no projeto. “A segunda base é uma importante conquista para o setor de saúde e para a comunidade, e está dentro da nossa proposta de ampliar o acesso aos serviços de saúde”, comenta a secretária municipal de Saúde, Haracelli Fontoura.

O projeto da segunda base do Samu tramitou nos últimos 12 meses no Ministério da Saúde. “Era um pedido do prefeito Márcio e do vice Jesse, porque eles colocaram no plano de governo entregue à comunidade”, recorda Haracelli.

A unidade terá viatura e equipe para atender a comunidade. A central segue pela regulação do Estado. O Samu realiza em média mais de 150 atendimentos no município.