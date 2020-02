Secretaria da Saúde está com dificuldades para contratar médicos para a Rede Municipal de Saúde

Com a extinção do Programa Mais Médicos, os profissionais que atuavam por esta modalidade estão deixando a cidade.

Isso criou uma situação em que a Secretaria da Saúde tem que buscar alternativas para contratar profissionais médicos para suprir os que vão sair de ESFs do Município. Dois médicos das ESF Piola e Saint Pastous já foram, agora no próximo dia 26, mais dois deixam a cidade, os da ESF Prado e Passo Novo.

Uma nova leva de mais 4 médicos do Programa vão deixar Alegrete em abril e junho próximos.

A Secretária da Saúde, Bianca Casaroto, informa que estão trabalhando para contratar médicos para suprir essas ESFs em que os médicos vão sair. Ela diz que estão com dificuldades de encontrar médicos, porque a maioria já tem compromissos e não pode assumir 40h. Alguns se propõem a trabalhar 20h, mas estamos vendo, porque é uma necessidade e buscamos fazer o melhor para os nossos usuários, ponderou.

Neste primeiro momento, o Município de Alegrete não está enquadrado no novo Programa Médicos pelo Brasil, do Governo Federal, e devido a isso há necessidade de se fazer as contratações.