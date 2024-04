Secretaria de Meio Ambiente promove prevenção de acidentes de trabalho entre servidores

Dia do chimarrão: paixão dos alegretenses que consomem mais de 35 mil quilos de erva mate por mês

Na quarta-feira (24), foi realizada a abertura da 2ª Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, com a presença do do prefeito Márcio Fonseca do Amaral, Vice Jesse Trindade, da mentora do evento secretária de Meio Ambiente Gabriella Segabinazi, representando a Câmara o vereador João Leivas, pelo CEREST Oeste, a Enfermeira Bibiana Pedroso, além do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Lucas.

No primeiro dia os participantes puderam assistir uma palestra sobre Primeiros Socorros com a coordenadora do Curso Técnico em Enfermagem do Senac e palestra sobre alimentação saudável com a nutricionista Gizelda Thaddeu. Os alunos do técnico em enfermagem realizaram aferição de pressão arterial e oxigenação.

As atividades seguem nesta quinta e encerram na sexta-feira, todas desenvolvidas no salão da UERGS. Atividades de coordenação motora, lúdicas e de interação fazem parte da programação. Além de palestras com psicólogas, temas de medicina ocupacional são temas para os dois últimos dias da Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

Fotos: SEMMAN