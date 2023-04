Dia do chimarrão: paixão dos alegretenses que consomem mais de 35 mil quilos de erva mate por mês

O chimarrão é considerado um dos principais símbolos da cultura gaúcha, visto não apenas como um bebida de hábito, entre os gaúchos, mas também como um importante conector social.

Em homenagem a este símbolo de grande importância para o gaúcho, foi criado o Dia do Chimarrão e do Churrasco, instituído a partir da Lei Estadual nº 11.929, de 20 de junho de 2003.

Em Alegrete, o maior município do RS com uma área de 7.804 Km², e que se autodenomina de a Mais Gaúcha das Cidades do Estado, pelo menos de 70% de sua população hoje com pouco mais de 74 mil habitantes, toma chimarrão. E muitos mal acordam, fazem a higiene pessoal e preparam o seu “mate”.

Mais que um chimarrão um símbolo de chamamento ao convívio social

O ato de “tomar um mate” como se diz , mais comumente aqui na Região Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, pode ser interpretado como um convite social, visto que o chimarrão é uma bebida normalmente apreciada e compartilhada em grupos. Em Alegrete, conforme três mercados, na pandemia, a venda de erva mate ultrapassou os 35 mil quilos comercilizados por mês na cidade. É Um item que integra a lista de mercado de centenas de famílias.

Claudia Alabi mateando com o esposo em Alegrete

Uma apaixonada por chimarrão é Claudia Alabi. E além disso tem o seu cantinho do chimarrão, com uma coleção de cuias e enfeites que coloca cada vez que prepara, com carinho, o seu chimarrão. Ela sorve a bebida sozinha ou toma com familiares. – É um hábito de amor e união que sempre realizo e faço questão de deixar o mais bonito possível, para que os que sorvam sintam o gosto do”amargo” e façam desse momento um congrasamento de amor, união e paz, citou.

Cantinho do chimarrão de Claudia Alabi

Para cada ocasião ou data ela tem as cuias e os adereços correspondentes e demonstra e passa muita fé em suas mensagens.