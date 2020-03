Secretaria de saúde de Alegrete aguarda resultado de exame de paciente suspeito com coronavírus

Um idoso de 68 anos está internado na UTI da Santa Casa desde o último dia 21. Após passar por exame clínico, o médico solicitou a coleta de material para pesquisa de infecção por COVID-19.

De acordo com a secretária Bianca Casarotto, durante entrevista à Rádio Nativa, no domingo, o paciente chegou na UPA no sábado e, durante a consulta teve complicações e foi internado na UTI da Santa Casa de Alegrete.

No início desta tarde(25), a reportagem falou com a Secretária sobre o estado de saúde do idoso e o resultado do exame. Até o momento, ainda, não foi divulgado o resultado, por esse motivo, várias outras informações que estão em grupos de whatsApp, não passam de Fake News. Quanto à saúde do paciente, ele permanece hospitalizado na UTI e o quadro de saúde é estável.

A Secretária ressaltou que está em constante contato com o laboratório Lacen, porém, devido a grande demanda, ainda, não há uma previsão do resultado. Tão logo receba, a comunidade será informada.