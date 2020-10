Secretaria de Saúde de Alegrete vai investir em medicação profilática contra Coronavírus

Compartilhe













3 Shares

Por não haver vacina e nenhum medicamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19 até o momento, a principal orientação da sociedade brasileira na área da saúde é que o médico decida, individualmente, o tratamento que adotará, sempre citando os benefícios e os riscos para cada paciente.

Pensando nestes profissionais e, também, nos pacientes que podem e aceitam fazer o uso do tratamento profilático , Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura e coordenadora da atenção básica Flora Freitas, colheram opiniões de alguns profissionais de saúde que fazem a prescrição do medicamento. E, também, solicitaram auxilio com os médicos de outros municípios que fizeram o uso em pacientes e estes relataram que aqueles que usaram a medicação não precisaram ir para respiradores e que nestes municípios a incidência do contágio foi muito menor do que aqueles que não adotaram o uso de profiláticos

Seguindo a tendência desses profissionais que prescrevem a medicação e a população que poderá fazer uso e ter o medicamento pela rede, foi feita uma reunião com os profissionais de saúde do município. Depois foi autorizada a compra da medicação, desde que, dispensada na Farmácia Municipal, com a retenção da receita e assinatura do termo de responsabilidade pelo paciente, que fizer uso da mesma.

A Secretaria de Saúde com o objetivo de prevenir, preservar e diminuir as internações, enquanto não existir a vacina contra o Covid-19, vai entrar com o processo para fazer a compra da medicação nas próximas semanas.