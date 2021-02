Secretária e Coordenadora de saúde esclarecem os critérios para vacinação em Alegrete

Compartilhe















Nesta semana, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi em relação ao grupo prioritário a ser vacinado nestas três remessas recebidas através da 10ª Coordenadoria de Saúde de Alegrete.

Muitas pessoas questionaram o fato de que alguns profissionais na área de saúde foram vacinados antes dos idosos. A polêmica diante do assunto, ficou localizada principalmente nas redes sociais. A reportagem do PAT, falou com a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, e com a coordenadora da 10ªCRS, Heili Temp, para compreender os critérios.

De acordo com a Secretária de Saúde, a determinação do grupo a ser imunizado está de acordo com a resolução da Secretaria de Saúde do Estado que ressalta a prioridade para os trabalhadores da área da saúde e, que fosse no mínimo 60% dos trabalhadores da área da saúde imunizados, além dos idosos que fazem parte de casas asilares, mas priorizando os profissionais na linha de frente do combate à Covid. Veja abaixo a resolução e o que se enquadra como a categoria saúde, quem são os profissionais:

A coordenadora da 10ª CRS, Heili Temp, disse que foram recebidas, até o momento, em três remessas 1.610 doses da vacina. Na primeira, 850, sendo 234 para idosos em casa asilares, as ILPIs. A segunda, mais 600 e, na terceira remessa de imunizantes, o Município foi contemplado com mais 160 doses.

No total, até a tarde de ontem(3), 1.376 trabalhadores da saúde foram vacinados, sendo que Alegrete contabiliza 2.033 profissionais, nesta área. Heili explica que, 68% dos profissionais da área da saúde, foram imunizados.

Além disso, numa reunião com os 11 municípios, os gestores e Secretários de Saúde deliberaram, nesta quarta-feira, que a partir daquele momento fosse garantida a vacinação dos acamados. Dos idosos acamados. A coordenadora explica que o Município vai manter a imunização dos trabalhadores da área da saúde, entretanto, vai dar início a este outro grupo. Ela também pontua que, 100% dos trabalhadores da linha de frente para o enfrentamento da Covid-19, já estão imunizados com a primeira dose. Eles vão receber a segunda quando completar 28 dias e essa vacina já está em Alegrete.