Mulher é presa em visita ao Presídio por levar droga em pote de lentilha com fundo falso

Na manhã de ontem(3), uma mulher de 34 anos foi presa por tráfico de drogas no Presídio Estadual de Alegrete. Poucos minutos, antes da prisão, a Brigada Militar e a Susepe também controlaram um pequeno tumulto envolvendo apenados que estavam no pátio.

Os fatos ocorreram durante a entrega de sacolas para os detentos. No caso da prisão, a mulher é esposa de um apenado e realizou a entrega de um pote com fundo falso, onde os agentes da Susepe encontraram 104g de maconha. No pote de sorvete, havia lentilha. A acusada disse que um motociclista que ela desconhece, esteve em sua residência na noite anterior e entregou o pacote, afirmando apenas que seria para o esposo dela e que havia comida. Ela ressaltou que desconhecia a existência da droga, entretanto, ao ser encaminhada à Delegacia de Polícia, o Delegado Maurício Arruda, determinou prisão em flagrante por tráfico de drogas. Depois de ouvida, a mulher que não tinha antecedentes, foi levado ao PEAL.

Já no episódio do tumulto que ocorreu no pátio, foi em razão de um arremesso, feito do Parque dos Aguateiros, em direção à Casa Prisional. O embrulho ficou na tela e um dos apenados tentou subir, na tentativa de puxar o pacote para o pátio. Ele foi advertido e, diante da negativa, foram necessários disparos de antimotim para que ele recuasse. p

Pelo mesmo motivo os detentos apedrejaram a guarita, na tentativa de impedir a ação do policial militar que estava na guarda externa. Não houve feridos e a situação foi controlada pela Brigada Militar e a Susepe. Guarnições da BM foram acionadas como reforço e chegaram rapidamente ao local. O pacote foi apreendido pelos policiais e constatado que eram celulares, carregadores, fones e chips. O indivíduo que arremessou não foi identificado.