SEDETUR realiza Turistec pelas agroindústrias de Alegrete

No último dia 12 de fevereiro, um grupo de produtores rurais da cidade de Santiago, através de um trabalho de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), organizado pela professora Tônia Magali Morais Brum e em parceria com a Prefeitura de Santiago estiveram em Alegrete participando de mais um Turistec. A atividade foi organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Alegrete (SEDETUR) e o roteiro desta vez incluiu algumas agroindústrias da cidade.

Acompanhados do Engenheiro Agrônomo da SEDETUR, Leonardo Cera, o grupo visitou a produção de morangos do produtor rural Leomar Bartsch no Corredor dos Papagaios, assistido pelos técnicos da Emater Clóvis Duarte e Josiele Carneiro. Na sequência a visita foi na agroindústria de produtos derivados de origem vegetal que está iniciando as atividades junto ao antigo polo educacional da Encruzilhada, sob gestão da Associação dos Pequenos Produtores de Hortifrutigranjeiros de Alegrete (APPHA) e Emater.

Ainda durante o almoço do grupo no restaurante Tradição, os secretários de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Salbego e Jesse Trindade dos Santos, respectivamente, estiveram conversando com a turma de Santiago. Posteriormente o grupo acompanhado da diretora de Turismo da SEDETUR Elena Zacarias Auzani visitou a Casa do Artesão e a Praça Getúlio Vargas.

Pela tarde o grupo conheceu e saboreou as delícias da nova sorveteria Caprita, do empresário Eduardo Souza, que produz e comercializa sorvetes e doces a partir do leite de cabra, sendo uma alternativa para aquelas pessoas que possuem intolerância a lactose.

Na sequência, todos puderam conhecer a produção de linguiça e charque da Casa do Frango, onde foram recepcionados pelo empresário Pedro Pandolfi, que mostrou a importância da adequação da produção às legislações e a oportunidade de exportar seus produtos para todo o Brasil. Logo depois, a visita foi na Casa do Mel, onde o presidente da Associação dos Apicultores de Alegrete, Hermínio Drobut, mostrou ao grupo o processo de extração e envase do mel produzido na cidade.

Já no final da tarde, o grupo se deslocou até a localidade do Durasnal para visitar a produção de queijos e doces da Queijaria Conquista, onde os proprietários Leila Marchezan e Juarez Marchezan mostraram todas as etapas para adequação às exigências do Serviço de Inspeção Municipal.

Por fim, o grupo finalizou a visita na Casa do Produtor do Durasnal e conheceu o trabalho desenvolvido pelo gestor da casa Ênio Pereira Aurélio e sua equipe, onde puderam fazer a aquisição de produtos coloniais produzidos pelos produtores rurais da localidade.



O secretário Jesse Trindade dos Santos afirmou a importância desse trabalho realizado pela equipe da SEDETUR de fomentar a visitação de pessoas de outras cidades aqui no Alegrete, desta vez o roteiro contemplou as agroindústrias valorizando os produtores rurais que estão conseguindo industrializar e agregar valor aos seus produtos. Por fim, agradeceu a parceria da empresa Nogueira Transportes que socorreu o grupo de Santiago, quando de pane mecânica no ônibus, para que o roteiro não fosse prejudicado, até que outro ônibus viesse de Santiago.