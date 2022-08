Seg de Santiago realiza instrução sobre segurança do trabalho no 10º BLOG em Alegrete

No dia 30/08 a equipe do SEG de Santiago esteve no 10º BLOG em Alegrete, para realizar uma instrução sobre SEGURANÇA DO TRABALHO, conforme organização prévia com o Cap Thales Chefe da 3 Seção do 10 Blog.

Em um primeiro momento, a diretora Dienifer Colpo e o consultor de carreira Luan apresentaram a escola, cursos e objetivos. Após isso, a coordenadora do curso técnico em segurança do trabalho. Vanessa Bolzan fez uma instrução sobre Segurança do Trabalho, destacando que trata-se de um conjunto de normas, atividades, medidas e ações preventivas praticadas para melhorar e garantir a segurança dos ambientes e campos de trabalho. Além disso, afirma que a segurança do trabalho também atua na prevenção de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho, além de proteger a integridade física do trabalhador.



Após, a coordenadora do Curso Técnico em Farmácia Natália convidou um militar para participar de uma prática de coleta de sangue seguindo todas as normas de segurança. Participaram também as alunas Érica, Mari e Bruna da turma TF1F!

O SEG oferece turmas com aulas somente aos sábados para os cursos Técnicos de…

Enfermagem

Radiologia

Farmácia

Administração

Estética

Informática

Informações 3251.2720 ou 55 9.96814435