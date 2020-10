Segue campanha do novo tomógrafo para Santa Casa

Mesmo com a confirmação do deputado federal Sanderson, do PSL, que garantiu um tomógrafo para Santa Casa, via Ministério da Saúde, a campanha para compra do aparelho continua.

De acordo com Carlos Mello, da provedoria do Hospital, acontece que devem tributos federais e estaduais e, devido a isso, estão sem as negativas que possibilitam receber, via Ministério esse aparelho. – Estamos vendo com nosso jurídico como poderemos resolver isso. Uma das saídas, explica, seria tentar via Secretária de Saúde do Estado ou a própria Secretaria Municipal de Saúde.

Como estes trâmites burocráticos são demorados, e em plena pandemia, resolveram manter a campanha do novo tomógrafo, para a Santa Casa, que começou em junho e está em andamento. O valor do aparelho está em torno de 800 mil. Com a instalação este valor vai chegar em um milhão de reais.

Até agora foram arrecadados pouco mais de 115 mil sem o valor das vacas que ganharam da Cabanha São Fernando no valor de 16.800.

Carlos Melo diz que o troco solidário dos mercados de Alegrete também vai ser revertido para ajudar na compra do novo tomógrafo. O atual aparelho, com baixa resolutividade, seguidamente apresenta problemas com alto custo de manutenção.

-E uma luta de todos, já que um aparelho como este vai servir para toda a população e, também, pacientes da região em caso de precisar fazer exame de tomografia, disse Mello.

Se realmente este tomógrafo puder vir do Ministério da Saúde, os valores arrecadados nesta campanha, conforme Mello, vão servir para equipar as novas salas cirúrgicas em projeto orçado em 1.144,450.

Vera Soares Pedroso