Seguros de Vida Sicredi: autocuidado e proteção

No período em que estamos falando sobre a conscientização mundial sobre o câncer em homens e mulheres, é crucial enfatizar a importância da prevenção e detecção precoce. O câncer é uma doença que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. É importante ter em mente, que além da manutenção de hábitos saudáveis, fazer exames preventivos regularmente e consultar o médico é fundamental para proteger a vida.

Outro fator fundamental que deve ser avaliado são as formas de proteção para que, em caso de imprevistos, as pessoas possam passar por momentos difíceis com mais estabilidade financeira e apoio emocional.

Hoje, vamos compartilhar algumas informações sobre o Seguro Vida Flex da Sicredi uma forma de proteção que pode fazer a diferença para a sua vida e de sua família.

Ter um seguro de vida é também autocuidado

Quando se trata de proteção à vida, é importante pensar na prevenção. Muitas pessoas evitam contratar um seguro de vida por considerarem um tabu, o que pode deixar famílias e profissionais desamparados em momentos de necessidade, como em caso doença grave, ou falecimento. Além de ser um “plano B”, um seguro de vida garante a proteção e o futuro de quem você mais ama.

Hoje trouxemos algumas informações sobre o Seguro Vida Flex da Sicredi, que oferece o diagnóstico de doenças graves, promovendo mais qualidade de vida para você.

Melhor qualidade de vida: Nosso seguro Vida Flex contempla situações como invalidez (total ou parcial) e 11 doenças amparadas, como câncer, infarto e AVC, por exemplo. Apoio para retornar ao mercado de trabalho: Em casos de incapacidade temporária, o segurado poderá receber a reposição da sua renda por até 12 meses em casos de doenças ou acidentes que o impeçam de trabalhar neste período. Proteção em caso de incapacidade: Invalidez funcional permanente total por doença. Além disso, na falta do provedor da renda, esta cobertura traz segurança para que a família possa se reestruturar e seguir com seu planejamento. Sorteios e assistências extras: Quem opta pelos seguros de vida da Sicredi tem a chance de participar de sorteios mensais de R$ 100.000,00(2), além de ter coberturas extras como: seguro-viagem, seguro residencial e desconto farmácia de até 70%.

Converse com a Sicredi e escolha a melhor opção para você. Com tantas vantagens, o seguro de vida se torna um investimento valioso para o seu bem-estar.