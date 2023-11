Um dia antes do feriado já é intenso o movimento no Cemitério Municipal

Share on Email

Muitos anteciparam as homenagens aos seus entes queridos para evitar o grande movimento que, normalmente, é registrado no feriado desde o início da manhã.

A equipe de limpeza, coordenada por Carlos Romeiro, limpou os canteiros, retirou restos de flores, de coroas. Na frente, a venda de flores que são colocadas em túmulos e ossuários. É importante que as pessoas evitem colocar vasos que possam juntar água que proliferam larvas do mosquito da dengue.

Uma data especial, carregada de emoção, em que famílias visitam túmulos de parentes, quando fazem limpeza, levam flores, acendem velas e fazem orações pelos entes queridos. É uma tradição cristã das pessoas lembrar e referenciar os que não estão mais entre o nosso convívio e que todos os anos se repete, numa intensa movimentação no Cemitério Municipal. Para receber todo esse público, a administração do local providenciou limpeza geral em todos os espaços, com corte de grama, nas campas e também em frente.

Neste dia 2, além das visitas aos túmulos e campas haverá uma missa às 10h em frente à Capela do Cemitério