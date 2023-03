“Seja a mudança que você que você deseja ver o mundo” é tema da redação do Dia Mundial da Água

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, realiza o Concurso de Redação com a temática: “Seja a mudança que você deseja ver no Mundo” relacionada ao Dia Mundial da Água.

A iniciativa visa estimular a criatividade e o conhecimento entre os alunos dos ensinos fundamental e médio do município, bem como promover uma reflexão sobre o Dia Mundial da Água comemorado em 22 de março, através da escrita e temática apresentada.

Serão aceitas inscrições de alunos de escolas municipais e estaduais do município, sendo do ensino médio (1°, 2° e 3° ano) e do ensino fundamental I (6° e 7º ano) e II (8° e 9º ano).

A campanha sobre o Dia Mundial da Água 2023 está usando como estratégia de sensibilização a fábula de um beija-flor que se esforça em apagar o incêndio da floresta carregando água pelo seu bico, uma história sobre como lidar com crises. Neste contexto, a ONU apresenta o tema: “Acelerando Mudanças – Seja a mudança que você deseja ver no Mundo”

Abaixo, confira as categorias e premiações:

– Ensino médio (1°, 2° e 3° ano): 1° Lugar um Tablet

– Ensino Fundamental I (6° e 7º ano): 1° Lugar um Tablet

– Ensino Fundamental II (8° e 9º ano): 1° Lugar um Tablet

Todos participantes receberão certificação.

As redações deverão ser desenvolvidas entre os dias 22 e 24 de março entregues até o dia 27/03, às 13h30 via e-mail [email protected] ou na sede da Secretaria de Meio Ambiente (Avenida Assis Brasil n°930) das 07h30 às 13h30.

Junto à redação, é preciso entregar a ficha de inscrição disponibilizada no anexo I do regulamento citado abaixo:

Ficha de inscrição e Regulamento