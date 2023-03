Prenda do DTG do Clube Juventude recebe um presente inesquecível nos seus 15 anos

Uma das mães entrou em contato com o PAT e falou que a ideia foi da “noite para o dia”. Assim que elas tiveram conhecimento do sonho de Cássia Milena Menezes Trindade de ter uma comemoração de 15 anos, abraçaram a causa, “arremangaram-se” e foram à luta – pontua.

“Tudo o que tinha que ser feito, as mães e pais do DTG Juventude realizaram para tornar o momento inesquecível para nossa prenda. Milena que integra a invernada Juvenil é 2ª prenda e reside com os avós no bairro Olhos D’Água”- descreveu uma das mães.

O grupo responsável por realizar o maior sonho da vida da alegretense, citou que nehum nome seria colocado na postagem, pois o mais importante foi a concretização de tudo que fizeram para a prenda e também para que ninguém fosse esquecido.

“Para nós, ver a alegria dela foi algo indescritível. Nem mesmo os avós dela sabiam da surpresa e ficaram emocionados também. Tudo foi feito com muito amor e carinho. Desde a decoração, lembrancinhas, churrasco, salada, entre outras coisas.”- comentou.

A avó de Milena, Ivonete Carvalho(Xica) falou: agradeço a todos que estiveram presente no nosso DTG Juventude, foi tudo lindo. Quase inacreditável o que fizeram, a surpresa para Cassia Milena nos seus 15 anos. Somos gratos a Deus e a todos os envolvidos”.

A prenda juvenil, teve direito a vestido de princesa, tudo para que a realização do sonho fosse inesquecível. Os avós, amigos, colegas e integrantes da família tradicionalista comemoraram com ela a data.

Emocionada, Milena comentou que jamais vai esquecer o que foi feito por ela. O grupo de mães e pais do DTG Juventude, também, enalteceram a todos que disponibilizaram tempo e auxílio para a festa de 15 anos da jovem.

“Ficamos muito felizes por ver a felicidade dela. Essa festa foi a realização de um sonho para nossa 2ª prenda juvenil, e todo grupo se esforçou para que desse certo. Todos uniram forças para conseguir realizar a festa dela dentro das possibilidades de cada um. Graças a Deus, foi tudo muito lindo”- encerrou o grupo.