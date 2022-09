Seja bem-vindo ao SEG, a maior rede de ensino técnico do sul do Brasil

O Sistema de Ensino Gaúcho – SEG é uma marca com mais de uma década de história no ensino técnico do Rio Grande do Sul.

Atualmente, já são 14 escolas e mais de 17 mil alunos no estado!

Em Santiago já é uma tradição, falar do SEG é falar de empregabilidade! São muitas opções para o seu futuro, como os Cursos Técnicos em Enfermagem, Radiologia, Administração, Farmácia, Estética e muitas mais!

Venha conhecer a estrutura, laboratórios e conversar com nossos consultores de carreira: há sempre ótimas promoções, bolsas de estudos e muitas outras oportunidades para transformar o seu futuro!

Entre em contato agora mesmo pelo (55)3251 2720 ou (55) 9.96814435