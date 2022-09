Passo-fundense de 19 anos está desaparecido em Alegrete; família pede ajuda

Desde o último sábado(17), a família do jovem de 18 anos, Enzo Henrique de Quadros, denominado soldado Quadros, no 6ºRCB de Alegrete, não consegue contato com o militar.

Segundo informações da família, Enzo não tem celular. A última vez que falou com a mãe foi no sábado, antes de sair do quartel, por meio do telefone de um amigo(colega).

Beleza e culto às tradições; o show das prendas no 20 de setembro

“Ele nunca fez isso, é um menino que saiu de casa, neste período, pra servir o Exército. Estamos desesperados, qualquer informação é bem-vinda”- disse a tia Sônia.

Se alguém souber de algo que possa auxiliar essa família, entrar em contato com os números (54) 9 9165 8341 ou 054- 992924141 – Soeli. Enzo é natural de Passo Fundo.