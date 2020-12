Sem saber de gravidez, mulher dá à luz em banheiro de restaurante de Natal

Funcionária do restaurante, Lidiane sentiu fortes dores por volta das 14h e foi para o banheiro. Ela apresentava sangramento e gritava muito. Preocupado, o proprietário do estabelecimento, Paulo Cortez, chamou a empresária Lúcia Dantas, sua ex-mulher, que tem outro restaurante na mesma rua. “O expediente já tinha terminado, ela já havia almoçado. Estava se preparando para tomar banho. Foi ao banheiro e lá sentiu dores”, contou Paulo.

Lúcia prestou a primeira assistência, estendeu uma toalha no chão e, com Lidiane deitada, notou a existência do bebê. “Tem alguma coisa saindo de mim”, chegou a dizer Lidiane. A empresária, então, ajudou a realizar o parto e disse ter vivido a maior emoção da vida. “Eu nunca havia feito um parto. Eu pensei ‘agora tenho que fazer’ porque estávamos só eu e ela”, contou.