Semáforo do sexo: você está no sinal verde, amarelo ou vermelho na pandemia?

Um artigo publicado pela antropóloga, professora, pesquisadora e escritora Mirian Goldenderg em sua coluna no jornal Folha de S. Paulo e em suas redes sociais gerou uma série de curiosidades.

Ao dar sequência a sua pesquisa sobre casamento e sexualidade, área que estuda desde 1988, ela atualizou as abordagens durante a pandemia para classificar os entrevistados a partir da metáfora do semáforo. Intitulado Em Busca do Tesão Perdido, Mirian conta que este trabalho ajuda a entender os impactos deste momento de crise sanitária e, consequentemente, econômica nas nossas vidas íntimas.