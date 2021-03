Semana da arte, mesmo com restrições, fará um mosaico de cores e aquarelas por toda cidade

Compartilhe















A Prefeitura de Alegrete, através da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e Lazer e da Diretoria de Cultura, desenvolve há três anos a Semana da Arte. As ações e atividades são realizadas no decorrer do ano e apresentadas na Semana do Município, de 19 a 25 de outubro. No ano passado, em virtude da pandemia, o evento foi adaptado e algumas atividades suspensas e adiadas, no entanto artistas parceiros puderam levar adiante muitos dos seus projetos e a cidade foi a grande beneficiada. Espaços públicos ganharam novas cores e – mesmo dentro do quadro de dificuldades, restrições e cuidados – a arte permaneceu viva, alimentando a alma da cidade. E são justamente os artistas – através das artes plásticas, da música, da poesia, das rodas de conversa e das lives – os responsáveis pelas maiores formas de expressão, reflexão e lazer do povo brasileiro, com o segmento se reinventando e inventando novas formas de multiplicar sua arte.

Para este ano, estão previstas outras tantas atividades e, obviamente, o seu formato será de acordo com a evolução ou involução da pandemia. A ideia é um segundo semestre de realizações com amplo leque de atividades, transcendendo ainda os magníficos trabalhos que já estão sendo realizados pela artistas plásticas.

“Queremos continuar ressaltando a importância da preservação do bem público, valorizando as artes e a cultura, levando conhecimento às escolas, destacando a gerações futuras o valor da arte e sua história, na vida e desenvolvimento do ser humano”, destaca a diretora de Cultura Andréa Oliveira.

“Muito já foi realizado, mas há muito ainda a realizar, já que a arte e a cultura são dinâmicas e a produção é contínua”, avalia.

Por sua vez, a secretária de Educação, Cultura, Eporte e Lazer, Ângela Viero, elogia o trabalho que vem sendo feito e reforça que é preciso ampliar ainda mais o leque de parceiros, de forma que a cidade possa acolher e dar visibilidade ao trabalho de todas as tribos. “Nossa cidade é de uma riqueza e de uma multiplicidade cultural única”, avalia.

Algumas ações já vêm sendo realizadas, mas a Diretoria de Cultura está sempre aberta a novas ideias, ficando os realizadores e parceiros livres para propor outras ações.

Confiram alguns eixos que já estão em execução e algumas das realizções nos registros fotográficos:

· Revitalização de espaços públicos através de intervenções de arte urbana como grafite, aplicações de mosaicos, pinturas etc;

· Intervenções artísticas e culturais;

· Realização de mutirões de limpeza em áreas públicas;

· Ações em conjunto com escolas e secretarias do município;

· Atividades lúdicas nas escolas.

Fotos:

1) Muro do Palácio Ruy Ramos, artista Tina Santos;

2) Florais no banheiro público da Praça Nova, artista Tina Santos;

3 e 4) Florais na Praça Nova, assinados pela artista plástica Tina Santos, fotos de Moises Nemitz;

5) Vegetações, painel e foto da artista plástica Hilda Schuck;

6) Pôr do Sol nas letras do Trevo, obra “Brasa”, da arquiteta e artista plástica Bruna Rison;

7 e 8) Escadarias da Praça Alexandre Lisboa, criação e realização do Ateliê Brincando com as Cores, fotos de Moises Nemitz;

9, 10 e 11) Galeria a Céu Aberto, Ateliê Casarão das Artes, em muro no Largo da Viação Férrea;

12) Muro no largo da Viação Férrea, obra assinada pelas artistas Ateliê Casarão das Artes.