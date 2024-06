Semana de temperatura elevada e baixa previsão de chuva em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo dados do site meteorológico, Climatempo, as médias devem oscilar entre 18ºC ao amanhecer e no período da tarde chegando até 29ºC em alguns dias.

Nesta segunda-feira (10), o dia começou parcialmente nublado, porém, não há previsão de chuva para o dia. A mínima foi de 19ºC ao amanhecer e máxima chega aos 27ºC no período da tarde. Já na terça-feira (11), o padrão se repete, a mínima será de 16ºC e máxima chega aos 24ºC e também não há previsão de chuva para o período.

Eletrotécnico alegretense descobre o Parkinson e dá “aula” de superação após o diagnóstico

Quarta-feira (12), a temperatura deve subir ainda mais. A mínima será de 20ºC e máxima chega aos 31ºC no período da tarde. Quinta-feira (13), há uma breve possibilidade de chuva para o dia, no período da tarde, são esperados 4mm de chuva.

Sexta-feira (14), o dia será de tempo firme e sem iminência de chuva. A mínima será de 19ºC e máxima não sobe muito, 24ºC. Portanto, Alegrete passará por uma semana de temperatura alta e com baixa previsibilidade de precipitações no Município.