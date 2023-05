Semana do Dia das Mães com movimento fraco no comércio alegretense, expectativa são os presentes “de última hora”

A família no século XXI é bastante diversa, mesmo assim, o tradicional Dia das Mães é uma data esperada, principalmente pelo comércio, que anseia dar uma guinada nas vendas, a data é tão importante que perde somente para o Natal em relação ao aumento do movimento. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) realizou uma pesquisa sobre a data festiva em 2023, os dados indicam que será investido em presentes em torno de 33 milhões de reais. Outros números da pesquisa do CNDL sinalizam que 79% dos brasileiros irão presentar no domingo, sendo que os queridinhos dos filhos são os acessórios, roupas e calçados. O valor médio que cada pessoa irá gastar é R$258, já as vendas em lojas físicas superarão aquelas feitas pela rede mundial de computadores em 72%.

Wilson Bastos, o fundador do lendário CTG Cerca de Pedra, morreu aos 88 anos

O Portal Alegrete Tudo conversou com lojistas na tarde desta última quarta (11) sobre o movimento e perspectivas para o Dia das Mães. Ao todo, os responsáveis por 25 estabelecimentos comerciais foram entrevistados, o principal questionamento refere-se ao incremento nas vendas, 3 estabelecimentos acreditam que diminuiu, 5 consideram normal e 17 notaram aumento nas vendas, sendo que estes foram unânimes e ponderaram que a elevação é mínima e comparam o mesmo período do ano passado como pior em relação aos lucros. Uma das justificativas deve-se ao clima, no ano anterior já fazia frio à época, o que motivava o comércio de roupas, sapatos e até mesmo de eletroeletrônicos, como secadores, aquecedores e lareiras elétricas. O que mais foi vendido no setor de vestuário até o momento foram peças como blusas básicas, modais, cachecóis, golas, lenços, pantufas, pijamas e roupões; o setor de calçados recebe mais pedidos de botas e bolsas; o varejo de eletrodomésticos e eletrônicos e móveis aposta nos telefones celulares e secadores de cabelo; as lojas de presentes venderam maior número de canecas chocolates, capas para celular, maquiagem, lenços, pelúcias, artesanatos e porta-retratos; as farmácias entram no pleito com produtos de beleza, kits de banho e skincare.

Alegretense, expoente da arte do sapateado no Brasil, está prestes a um voo ainda mais alto

Alegrete não fugiu à regra nacional e até o momento a preferência é por lembranças com valores mais modestos. Algumas lojas estão fazendo condições especiais de pagamento, aumentando o prazo de parcelamentos ou retirando os juros, outras fazem lives para chamar a atenção dos compradores, que não precisam sair de casa para adquirir seus presentes e têm entrega praticamente imediata, diferentemente das comprar pelos sites tradicionais. O horário de funcionamento foi extendido, até sexta-feira grande parte dos estabelecimentos abrirá das 8h30min até as 19h, no sábado, o fechamento varia de 17h, 18h ou 19h. Muitos clientes vão às lojas escolher os presentes sozinhos para fazer surpresa no domingo, poucos são os que vão acompanhados das mães para selecionar o regalo ideal. Acompanhados ou não, os comerciários esperam que as vendas aumentem gradativamente até sexta-feira e que no sábado as lojas fiquem repletas de filhos amorosos à procura de algo especial para suas mães.