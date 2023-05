Alegretense, expoente da arte do sapateado no Brasil, está prestes a um voo ainda mais alto

Formado em Artes Cênicas pela UFSM, Rozan se estabeleceu no Rio de Janeiro, onde se tornou um artista completo, atuando como ator, cantor, percussionista, professor, coreógrafo e performer de sapateado. Com sua paixão e dedicação ao sapateado, Rozan se tornou uma referência na arte, sendo considerado um dos grandes expoentes do sapateado como vanguarda das Artes Cênicas.

Atualmente, o alegretense está encabeçando uma campanha de financiamento coletivo para produzir um EP com duas músicas, além de dois clipes, em celebração aos seus 10 anos de pesquisa do sapateado. Essa campanha é uma verdadeira celebração à sua arte, um reconhecimento ao trabalho árduo que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos.

Devemos acreditar na bondade do ser humano

Para Rozan, essa campanha representa mais do que a oportunidade de produzir novas obras, é a prova de que é possível voar alto e alcançar os sonhos. Ele acredita que a arte é capaz de mudar vidas, de inspirar e transformar, e é por isso que ele se dedica tanto a ela.

Para quem conhece Rozan, é fácil entender por que ele está voando tão alto. Sua paixão, talento e dedicação o levaram a conquistar o sucesso que tem hoje, e com certeza ainda há muito mais pela frente. Com sua arte, o alegretense tem mostrado que é possível realizar sonhos, independentemente do lugar de onde se vem. Ele é um verdadeiro exemplo para todos, mostrando que a persistência e a determinação são a chave para o sucesso. Veja no link mais detalhes sobre a carreira e como participar da campanha: https://benfeitoria.com/projeto/rozansonsdaencruzilhada