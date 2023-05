Wilson Bastos, o fundador do lendário CTG Cerca de Pedra, morreu aos 88 anos

Wilson foi um visionário na cidade durante as décadas de 80 e 90, quando dirigia o CTG Cerca de Pedra, uma entidade tradicionalista que não era filiada ao MTG, mas que dominava o cenário de bailes, reuniões, comícios, festas de aniversário, casamentos e até visita de candidato à presidência da República.

O CTG Cerca de Pedra, localizado na rua Maurício Cardoso, num subterrâneo, foi o salão de festas da cidade por quase vinte anos. Quando não havia lugar para comícios, o “tio Wilson Bastos” abriu as portas do Cerca e os correligionários se empanturravam de discursos. No entanto, o salão teve problemas de segurança que culminaram com o seu fim.

Hoje, onde era o Cerca, só há escombros e alguns vestígios do palco, das duas copas e uma única entrada para o salão de festas com 800 metros quadrados de área. Nos fundos do antigo CTG morava Wilson Quadrado Bastos, o homem que dirigia a entidade e que era protagonista do cenário social e político da cidade.

Wilson era conhecido por ter uma relação muito grande com a cidade. Os bailes no CTG eram sempre bem movimentados, e segundo ele, em uma festa, os frequentadores chegavam a consumir 120 caixas de cerveja e vendia-se 1,2 mil copos de samba numa noite. Na área do CTG havia ainda uma cancha de tava, e cinco funcionários davam conta do atendimento na copa, na pista e portaria, além da segurança.

O CTG Cerca de Pedra era uma entidade recreativa aberta, popular e muito democrática. Toda a cidade ia ao Cerca, e a entidade movimentava uma receita apreciável. Foi na atividade que Wilson Bastos criou seus seis filhos, um deles formado em medicina, o médico Paulo Bastos que escreveu a seguinte mensagem: “meu pai, meu exemplo de vida. Uma pessoa de bem e do bem, viveu a vida na sua plenitude e deixa um legado ímpar de amor às pessoas. Fica com Deus meu herói!”.

Uma das histórias mais marcantes foi a reunião política com churrasco no Cerca de Pedra, que contou com a presença do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado de Olívio Dutra e lideranças petistas. A confraternização foi para mais de mil pessoas, e foram assados ​​cerca de 400 Kg de galinha e outros quase 500 de carne de gado. Lula foi até os fundos do CTG onde era assado o churrasco e beliscou uma picanha, como lembrou Wilson em uma entrevista ao jornalista Alair Almeida em 2017.

Com a morte de Wilson Quadros, Alegrete perde uma figura icônica que marcou a história da cidade com suas festas e reuniões políticas no CTG Cerca de Pedra. As últimas homenagens a Wilson estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, Centro. O sepultamento será às 16h, desta quarta-feira(11), no Cemitério Público Municipal em Alegrete.

Colaboração e foto de Alair Almeida