Semana do Trânsito 2026: Alegrete amplia debate sobre segurança, prevenção e comportamento

A abertura da Semana Nacional do Trânsito 2026 em Alegrete colocou em evidência um aspecto que vai além da fiscalização, das placas e das regras de circulação: o comportamento humano.

Durante uma live realizada pelo Portal Alegrete Tudo, foram discutidos temas relacionados à segurança viária, direção defensiva, prevenção de sinistros e à necessidade de uma mudança de comportamento entre todos os usuários das vias.

A Semana Nacional do Trânsito ocorre oficialmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Em 2026, a programação nacional reforça a necessidade de atitudes mais responsáveis e solidárias no trânsito.

Empatia como parte da segurança

Um dos pontos abordados durante a transmissão foi a necessidade de desenvolver uma relação mais consciente entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Mais do que apenas enxergar o outro usuário da via, a proposta é compreender que o trânsito é um espaço compartilhado, no qual diferentes comportamentos e situações se encontram diariamente.

Pressa, estresse, ansiedade e problemas da rotina podem interferir na atenção e na tomada de decisões. Quando esses fatores são levados para dentro de um veículo, aumentam os desafios para uma condução segura.

A prevenção, nesse contexto, depende não apenas da fiscalização, mas também da responsabilidade individual.

Guarda Municipal vive nova fase de atuação

Outro tema discutido foi a atuação da Guarda Municipal de Alegrete diante do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre as atribuições das guardas municipais.

Em fevereiro de 2025, o STF fixou entendimento de que é constitucional o exercício, pelas Guardas Municipais, de ações de segurança urbana, incluindo policiamento ostensivo e comunitário, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.

A decisão representa uma mudança relevante no cenário institucional das guardas municipais e exige preparação para o desempenho das novas atribuições.

Em Alegrete, o desafio envolve conciliar essa atuação com as funções que historicamente fazem parte da rotina da Guarda Municipal, especialmente aquelas relacionadas ao trânsito.

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A proposta discutida durante a live é de uma preparação institucional que permita ao efetivo atuar de forma qualificada também na prevenção e na segurança dos espaços públicos, sem deixar de lado as atividades de fiscalização e educação para o trânsito.

Celular, falta de habilitação e drogas entre os principais riscos

A discussão também chamou atenção para comportamentos que podem aumentar significativamente os riscos de sinistros.

Entre as condutas destacadas durante a transmissão estão:

manusear o celular durante a condução;

conduzir veículo sem possuir habilitação;

dirigir sob influência de substâncias psicoativas.

São comportamentos distintos, mas que têm em comum a possibilidade de comprometer a capacidade de condução e colocar em risco não apenas o próprio motorista, mas também passageiros, pedestres e os demais usuários das vias.

A direção defensiva foi apontada como uma das ferramentas de prevenção, baseada na antecipação de riscos e na adoção de atitudes capazes de evitar situações que possam resultar em sinistros.

Estacionamento rotativo e mobilidade urbana

O estacionamento rotativo também fez parte dos assuntos abordados.

O sistema é apresentado como uma ferramenta de organização do espaço público, especialmente nas áreas de maior circulação. A rotatividade das vagas permite que um número maior de pessoas tenha acesso aos espaços destinados ao estacionamento, favorecendo a circulação nas regiões de comércio e serviços.

A discussão sobre mobilidade, portanto, não se limita ao deslocamento dos veículos. Também envolve a forma como o espaço urbano é utilizado e compartilhado pela população.

Desafio para uma cidade com mais de 43 mil veículos

Administrar o trânsito em Alegrete é um desafio que envolve as características territoriais do município e o tamanho da frota.

Durante a live, foi informado que a cidade possui uma frota superior a 43 mil veículos. O cenário exige ações permanentes de fiscalização, educação, planejamento e prevenção.

Também foi destacada uma tendência de redução das mortes no trânsito em comparação com 2024, ano em que foram registrados nove óbitos, conforme os dados apresentados durante a transmissão.

A evolução dos indicadores, porém, não elimina a necessidade de atenção permanente. Cada morte evitada representa uma vida preservada e reforça a importância da atuação conjunta entre poder público, órgãos de segurança, educação, infraestrutura e sociedade.

Segurança começa antes da fiscalização

A Semana Nacional do Trânsito abre espaço para discutir não apenas as infrações cometidas, mas principalmente as atitudes que podem evitá-las.

No trânsito, a decisão de utilizar ou não o celular, respeitar a sinalização, dirigir dentro dos limites estabelecidos, não assumir o volante após consumir substâncias que comprometam a condução e respeitar os demais usuários da via é tomada individualmente.

Por isso, a segurança viária depende de uma responsabilidade compartilhada.

A mensagem reforçada durante a abertura da Semana Nacional do Trânsito é direta: chegar alguns minutos antes não pode ser mais importante do que chegar vivo.

A mudança de comportamento é parte fundamental desse processo. E, antes de qualquer fiscalização, ela começa na atitude de cada pessoa que participa do trânsito.