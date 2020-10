Semana inicia tensa com o crescimento de infectados pelo coronavírus em Alegrete

A pandemia não é de hoje, iniciou há mais de sete meses no Brasil e, também, não é uma situação isolada que somente Alegrete esteja enfrentando todos os desgastes e preocupações com relação à Covid-19.

Um vírus que já fez muitas vítimas e se mantém ativo. O que as equipes de saúde vêm alertando desde março é que sem a vacina, não há milagre, tudo passa pela conscientização da população. Um tema que já foi massacrado de tanto que é mencionado tanto pelo lado positivo como negativo.

Bombeiros mergulhadores localizam corpo de militar desaparecido no Ibirapuitã

Há àqueles que parecem não acreditar na realidade atual e no quão devastador o vírus pode ser. A Santa Casa de Alegrete chegou ao limite, lotou 100% os leitos UTI Covid-19. Uma situação que demonstra que todas as campanhas e solicitações de colaboração junto à população não são apenas para aterrorizar, mas para evitar o que ocorreu na tarde de ontem(25), conforme vídeo das médicas Dra Marilene Campagnollo e Simone Estivalet, ambas atuam na linha de frente contra à Covid.

Adolescente supera problema de saúde com o auxílio da gastronomia; ela já é uma empreendedora

O número de pessoas positivadas aumentando consideravelmente na mesma proporção que as complicações e a gravidade do quadro hospitalar, estão preocupando os órgãos de saúde e, principalmente, a linha de frente no combate à Covid-19. Isso mostra o contágio do vírus e o quanto o afrouxamento nas regras básicas de evitar aglomerações, usar álcool em gel e máscara, influenciam e ainda são fundamentais.

Em contato com a Secretária de Saúde do Município, Haracelli Fontoura, ela falou sobre o momento atual.

Descreveu que a UTI Covid estava 100% ocupada, hospital de Campanha todos os leitos com oxigênio também estavam ocupados, infelizmente está acontecendo o que se temia-declarou.

Os dados que ela se refere são da tarde de ontem, contudo, mudou à noite quando o boletim da Santa Casa mostrou que havia 8 pacientes na UTI Covid(de um total de 10), portanto com 80% de ocupação e 13 no hospital de campanha que tem 30 leitos. O motivo, segundo já descreveu a Dra Marilene em outra ocasião é que muitos pacientes estão na UTI, porém, não estão necessariamente utilizando o respirador, alguns por prevenção pela situação mais delicada e outros com ventilação mecânica. Já no Boletim epidemiológico da Prefeitura, o número da noite de ontem foi de 6 pacientes na UTI Covid. Em razão de que dois são pacientes de outros Municípios.

A secretária disse que antes era frio, as pessoas não saiam de casa, agora com calor e todos achando que não existe mais vírus, deu a lógica” – citou.

Comando e integrantes do 12º BE Cmb Bld lamentam a morte prematura do soldado Orlandi

Haracelli completou ressaltando que todas as decisões que são tomadas baseiam-se em dados e também com a opinião do Comitê Covid, não se toma nenhuma medida sozinho.

Ela evidencia que se, as pessoas respeitassem, não precisaria fiscalização nas ruas. Algo que passou a ser arriscado nos últimos tempos, pois, os fiscais estão recebendo até ameaças e que ninguém mais respeita e isto, é muito triste.

“Espero que agora as pessoas possam pensar mais na sua saúde, de seus familiares, dos amigos e mais ainda dos profissionais que estão noite e dia, desde março, cuidando caso a caso de nossa saúde. Estamos em contato com o Hospital e também será marcada pelo Prefeito, Márcio Amaral, uma reunião extraordinária com o Comitê Covid. Peço a todos, se cuidem, se não precisar sair não saía, use máscara. Distanciamento é muito importante” – completou.

Porém, todas as medidas somete servem para alertar a população, não é cor da bandeira ou determinação do Governo do estado ou do Executivo Municipal que vão interferir diretamente na diminuição dos casos se a população que ainda não entendeu a necessidade de evitar os excessos e assim permanecer agindo.

Flaviane Antolini Favero