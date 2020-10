Semana prossegue com altas temperaturas e chuva pouco significativa

Compartilhe















O tempo que permaneceu seco e quente nos últimos sete dias, vai permanecer nos próximos dias.

A segunda-feira (19), amanheceu com temperatura alta. Durante o dia a máxima chegou aos 31º C, com a sensação térmica superior aos 35ºC. Alguns termômetros registraram temperatura na casa dos 40ºC.

A chuva retornará ao Rio Grande do Sul, mas o acumulado não deverá passar dos 15mm na segunda metade desta semana e Alegrete também têm previsão de 15mm nesta semana.

Para esta terça-feira (20), a previsão é de pancadas de chuva à tarde e à noite. Conforme o site meteorológico Climatempo está previsto 7 mm, já na terça-feira. No dia 21, o dia será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite (8mm). A mínima foi de 16 e a máxima chega aos 31ºC.

Na quinta-feira (22), a mínima será de 13ºC, com máxima de 30. Na sexta-feira (23), dia de sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora (15mm).

Somente a partir da última semana de outubro, a chuva finalmente será mais intensa e abrangente. Serão pancadas de chuva, mas que alcançam sobretudo o Centro e Oeste do Rio Grande do Sul entre 24 e 28 de outubro.

Entre 29 de outubro e 2 de novembro, a chuva prosseguirá sobre o Estado com acumulado razoável (pelo menos 30mm) com exceção da região de Camaquã, que sempre receberá chuva mais fraca durante a segunda quinzena de outubro (15mm a cada cinco dias, culminando em 30mm total contra 60mm na maior parte das áreas produtoras).

Mas atenção para queda mais acentuada de temperatura nos últimos dias de outubro. As mínimas caem para perto dos 5°C na Campanha no dia 31 de outubro.

Júlio Cesar Santos Fonte: Emater e Climatempo