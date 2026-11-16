Semana terá calor de até 32°C e períodos de chuva em Alegrete

Ao longo dos próximos dias, a instabilidade ganha força, com possibilidade de chuva em diferentes períodos.

Nesta segunda-feira (16), o tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece. Os termômetros devem registrar mínima de 20°C e máxima de 32°C, sem previsão de chuva.

Na terça-feira (17), a instabilidade aumenta. A previsão indica chuva forte durante a manhã, seguida de aberturas de sol à tarde e novas pancadas de chuva que podem se estender até a noite. As temperaturas ficam entre 21°C e 29°C, com volume de chuva estimado em 12 milímetros.

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Já na quarta-feira (18), o sol aparece entre muitas nuvens, mas a instabilidade continua. Há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e à noite. A temperatura deve variar entre 21°C e 28°C, com acumulado previsto de 4,4 milímetros.

Na quinta-feira (19), o dia começa com presença de sol e aumento de nebulosidade durante a tarde. À noite, podem ocorrer pancadas de chuva. As temperaturas ficam entre 20°C e 30°C, com previsão de 1,2 milímetro de precipitação.

Para sexta-feira (20), a previsão aponta chuva durante a manhã, seguida de diminuição das nuvens ao longo da tarde. À noite, o tempo deve ficar com céu limpo. Os termômetros devem marcar entre 19°C e 28°C, com volume de chuva estimado em 7,3 milímetros.