Alegretense morre em colisão frontal entre Polo e caminhão na BR-290

Patrique da Silveira morreu no local do acidente, registrado na madrugada desta segunda-feira (16), no km 600 da rodovia, em Alegrete.

Um alegretense morreu em um acidente de trânsito registrado por volta da 1h da madrugada desta segunda-feira (16), no km 600 da BR-290, em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A ocorrência envolveu um automóvel Volkswagen Polo e um caminhão Scania R460, que colidiram frontalmente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam no sentido decrescente da rodovia quando ocorreu a colisão.

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Com a força do impacto, o condutor do automóvel morreu ainda no local. Segundo apuração da PAT, a vítima foi identificada como Patrique da Silveira de 32 anos, conforme a Polícia Civil.

Já o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Civil.

Após a colisão, os veículos ficaram fora do leito carroçável, não sendo necessária a interdição da pista.

As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. O levantamento pericial realizado no local será utilizado na elaboração do laudo técnico que deverá apontar as causas e a dinâmica do sinistro.