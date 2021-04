“Sempre com um sorriso no rosto, ajudava os vizinhos e os alunos da escola”, conta irmã de merendeira assassinada no bairro Sarandi

Sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto a quem precisasse. Essa era Suzette Sheffer, 41 anos, na descrição de familiares e vizinhos do bairro Vila Elizabeth, zona norte de Porto Alegre, onde ela vivia e onde foi assassinada na última sexta-feira (16).

Estava com o aparelho antigo, conferindo o horário do ônibus numa parada na Avenida Toledo Piza (perto de onde residia, no bairro Sarandi), quando foi abordada por tripulantes de uma pick-up branca e com listras vermelhas e amarelas na lateral. O homem que estava de caroneiro desceu do veículo e anunciou o assalto, conforme testemunhas.

Suzette entregou o celular, mas, mesmo assim, o criminoso disparou um tiro, que acertou o peito dela. A merendeira morreu junto à parada de ônibus, antes de receber socorro. O filho mais velho, de 16 anos, acompanhava a mãe nas compras e assistiu a tudo. Os dois autores do crime fugiram na caminhonete, levando o telefone.

Irmã de Suzette, moradora do mesmo bairro, a dona de casa Eva Scheffer diz que a merendeira era benquista por todos que a conheciam.

— Ela estava sempre com um sorriso no rosto, ajudava os vizinhos e os alunos da escola. É sem explicação uma tragédia assim.

O local onde Suzette foi assassinada na sexta-feira Eduardo Paganella / Agência RBS

Outra irmã de Suzette, a caçula Suzana, é funcionária do Hospital Cristo Redentor e diz que está acostumada a ver pessoas feridas, mas jamais pensou que isso aconteceria com um familiar.

— Às vezes o hospital atende um criminoso baleado várias vezes, ele sobrevive. A Suzette levou só um tiro e morreu. Sem motivo, vítima de um bandido sem coração. Estamos sem chão, transbordando de tristeza, sem conseguir entender o porquê. Ainda não sabemos lidar com essa perda…Sentimos que um pedaço nosso se foi para sempre. Queríamos que tudo isso fosse um pesadelo. Minha mãe tem 78 anos e ela que ficou com as crianças. Difícil acreditar — desabafa Suzana.