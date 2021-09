Senac Alegrete oferece curso de Dicção, Desinibição e Oratória

Atualmente, as empresas e o mercado de trabalho exigem certos requisitos que merecem atenção, sendo preciso estar constantemente aperfeiçoando a forma de se comportar e, principalmente, de se expressar. Diante disso, o Senac Alegrete está com inscrições abertas para o curso de Dicção, Desinibição e Oratória: Como fomentar a venda através de uma apresentação eficaz. As aulas iniciam no dia 15 de outubro e serão realizadas na sexta-feira, das 19h às 22h, no sábado, das 8h às 18h, e no domingo, das 8h às 13h.

Ao longo das 16 horas de curso, o aluno desenvolverá técnicas para ter uma comunicação mais clara e eficiente. O intuito da formação é que o participante transmita a mensagem de forma direta e que seu ouvinte a compreenda. Com o desenvolvimento de estratégias, o curso auxiliará tanto na vida pessoal quanto na profissional. Recomendado para quem quer ter sucesso nas relações interpessoais e colher frutos de uma comunicação mais confiante.