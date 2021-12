SER Alegrete é campeã invicta da Copa da Baixada dos Pinheiros em Caxias do Sul

A SER Alegrete conquistou um feito histórico no futebol amador caxiense. Um time montado por alegretenses que residem em Caxias do Sul venceu a primeira competição que disputou. Não se tem registro de tal feito. Um time formado por jogadores de outra cidade vencer uma competição citadina na cidade serrana.

SER Alegrete vibrou com a taça conquistada

Depois de um empate em um gol no jogo de ida a SER Alegrete conquistou a Copa da Baixada dos Pinheiros fazendo 2 a 0 no jogo de volta, realizado no último sábado (11).

A equipe alegretense entrou em campo como time de melhor campo até então. Invicta jogava por outro empate para levantar a taça.

SER Alegrete time da final

O Campo da Baixada dos Pinheiros, local do jogo, ficou pequeno diante da grandiosa e barulhenta torcida da SER Alegrete. Reforçado, o time alegretense contou com dois jogadores extra que viajaram 620km para participar da grande final, Waguinho e Micuin, integraram o elenco.

Depois de ser eliminada pelos organizadores na semifinal, a SER Alegrete acabou voltando a competição, após consenso dos promotores que voltaram atrás na decisão equivocada que haviam tomado em relação a exclusão do time.

A partida iniciou com muita marcação de ambos os lados. Jogando em casa o Serrano fez uma forte marcação e esbarrou num adversário bem postado. Com muitas faltas e um jogo truncado devido a forte marcação dos dois times.

O SER Alegrete abriu o placar aos 30 minutos do 1° tempo com um gol de falta na entrada da área. O craque Waguinho, camisa 77, cobrou por baixo colocado sem chances para o goleiro adversário.

Parte da torcida alegretense na Baixada dos Pinheiros

Festa da torcida alegretense que apoiava o time com charanga, buzinas, apitos, bombas, sinalizadores. Aproximadamente 120 pessoas uniformizadas com camisetas personalizadas na torcida formada por familiares dos atletas, amigos que residem em Caxias do Sul, além de uma excursão de amigos de Salvador do Sul.

O jogo foi para o intervalo com a vantagem expressiva do time do Baita chão (pois o empate já garantia o campeonato).

Aos 26 minutos da etapa final o time alegretense fez 2 a 0. Com um chute certeiro do jogador Capincho camiseta 21, após pegar o rebote na frente da área, chutou forte no ângulo, um golaço.

O jogo seguiu com forte marcação e aberto, ambas equipes conseguiam atacar em busca do gol. Aos 35′ o Serrano descontou 2 a 1, o que não diminui a euforia da torcida.

A SER Alegrete soube segurar a vitória e mesmo com seis minutos de acréscimo soltou o grito de é campeão, com festa da torcida na Baixada dos Pinheiros.

SER Alegrete soltou o grito de é campeão

“Foi a contemplação de um trabalho realizado por cada um da equipe com esforço de todos. O objetivo foi alcançado e com sucesso: melhor campanha do campeonato, invicto e com a taça na mão”, avaliou Vagner Casado.

Primeira conquista em solo caxiense

Foram 6 meses desde que o projeto saiu do papel. A SER Alegrete nasceu da união de conterrâneos do Baita chão, que residem em Caxias do Sul. Dedicação e empenho de cada jogador num time formado por histórias de superação, onde a maioria dos atletas saiu de Alegrete em busca de oportunidades de trabalho e de uma vida melhor.

Fotos: reprodução