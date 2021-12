Mulher esfaqueia o companheiro no Bairro Lara

Homem de 37 anos foi esfaqueado pela companheira, na início da noite de domingo(12), no bairro Lara.

De acordo com a Brigada Militar, a guarnição foi acionada com a denúncia de que uma mulher havia esfaqueado o companheiro. No endereço, os policiais se depararam com a vítima que estava sangrando. Ele disse aos PMs que estava na casa de amigos, na companhia da acusada. Eles teriam consumido bebida alcoólica durante toda tarde e, em determinado momento teria ocorrido uma discussão. Por esse motivo, a mulher o esfaqueou.

A vítima foi levada à Santa Casa onde foi encaminhada ao bloco cirúrgico e iria realizar uma cirurgia. Não havia mais detalhes do estado de saúde do homem.

A mulher, de 31 anos, mostrou aos policiais onde estava a faca, ainda suja de sangue. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia, juntamente com os dois filhos do casal. O Conselho Tutelar foi acionado e atendeu o caso acompanhando os trâmites necessários.

Em contato com a Delegada de Plantão foi determinado registro simples por tentativa de homicídio doloso. A mulher não foi presa em flagrante pois, segundo a Delegada não havia elementos suficientes para afastar possível legítima defesa. Desta forma, o caso será investigado para esclarecer os fatos.