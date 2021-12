Alegretense Sidnei é contratado pelo Cruzeiro para disputar a Série B

O Cruzeiro oficializou a contratação do alegretense Sidnei, de 32 anos, que estava há 12 anos jogando na Europa. A contratação é bancada por Vanderlei Luxemburgo e chega para ser opção de experiência na zaga. O clube mineiro ainda convive com o impedimento de registrar novos contratos, por causa de uma punição da Fifa, mas prevê resolver a situação até o fim do mês.

O jogador é nome conhecido do técnico Vanderlei Luxemburgo, que considera o atleta de qualidade e com boa presença de área. Sidnei trabalhou com o auxiliar técnico de Luxemburgo, Maurício Copertino, no Internacional, quando surgiu junto de Alexandre Pato.

Chegada do Papai Noel abriu em grande estilo a programação de Natal em Alegrete

Com a chegada de Sidnei, o Cruzeiro deverá ter mais saídas na zaga. E o nome com boas chances de sair, mesmo com contrato, é Ramon, que perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo na reta final da Série B.

Até agora, o Cruzeiro já acertou contrato com três zagueiros: Maicon (ex-São Paulo), Mateus Silva (ex-Ituano) e, agora, Sidnei. O clube mineiro deverá manter Eduardo Brock para 2022 e trabalhar com mais um zagueiro da base (Paulo, Wéverton ou Matheus Vieira).

Depois de 13 anos no futebol europeu, alegretense vai defender o Cruzeiro no Brasileirão da Série B em 2022

Sidnei é a 10ª contratação do Cruzeiro para a temporada. Além dos zagueiros, o clube já anunciou o goleiro Jailson, o lateral Pará, os volantes Filipe Machado, Pedro Castro e Fernando Neto, o meia João Paulo e o atacante Edu.

O experiente zagueiro está desde a temporada 2008 no futebol europeu. Atuou por cinco temporadas no Benfica, esteve emprestado ao Besiktas (Turquia) por um ano, mesmo período que vestiu a camisa do Espanyol. No Deportivo La Coruña, jogou por quatro temporadas. No Bétis, seu último clube, atuou por três anos.

Sidnei é formado no Internacional. Atuou pelo clube gaúcho entre 2007 e 2008, participando da base junto de Alexandre Pato.

Fotos: reprodução