Servidora do Demétrio Ribeiro é mais uma vítima da Covid 19

A equipe da Escola Estadual Demétrio está num sentimento único de pesar pela perda da colega, Lisangela Rodrigues que foi mais uma das vítimas da Covid 19 em Alegrete.

Ela tinha 39 anos e era funcionária da escola desde julho de 2019, no cargo de Agente Educacional I- Manutenção de Infraestrutura. A alegretense estava internada na Santa Casa e não resistiu as complicações da Covid e morreu neste dia 24.

Colegas, amigos e familiares estão muito abalados com a perda prematura. Nas redes sociais são dezenas de homenagens à Lisangela a quem descreviam como uma pessoa amiga, sempre sorrindo e pronta a cooperar, tanto em seu trabalho como amigos e familiares.

As últimas homenagens acontecem as 15h com saída do corpo da Santa Casa de Alegrete, direto para o enterro no Cemitério Municipal.

Vera Soares Pedroso