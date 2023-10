Setembro, o mês da prevenção ao suicídio deixou reflexões e alertas

O mês de setembro chegou ao fim, e com ele encerrou-se mais uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, conhecida como Setembro Amarelo. Embora o mês tenha terminado, a importância de abordar esse tema persiste todos os dias, de maneira consciente e compassiva. É crucial que as pessoas saibam que existem recursos e locais de acolhimento disponíveis para quem precisa de ajuda.

Nesse contexto, um encontro promovido pela Câmara de Vereadores com integrantes do Centro de Valorização da Vida (CVV) e representantes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da Secretaria de Saúde, promoveu, debateu sobre o assunto no Município.

A assistente social Vilma Siqueira abriu as discussões, apresentando os serviços oferecidos pela rede de proteção e atendimento no Município. Na sequência, Janine Andes, do CAPS II, ressaltou a importância do atendimento para todos os tipos de sofrimento, enfatizando a necessidade de acolhimento e apoio.

Marileuza Galarça, do Centro de Valorização da Vida, compartilhou informações sobre a incansável luta do CVV na prevenção do suicídio. Ela destacou o poderoso slogan da organização, “Falar é a melhor solução,” e enfatizou o número de contato do CVV, o Ligue 188.

Salete Jaques, também representante do CVV, explicou a história da organização e a relevância do voluntariado em suas atividades de apoio emocional e prevenção do suicídio. O CVV está disponível para atender voluntária e gratuitamente todas as pessoas que desejam conversar, seja por telefone, e-mail ou chat, 24h por dia, todos os dias, mantendo total sigilo.

O prefeito Márcio Amaral prestigiou o evento e ressaltou a importância de ações como essa para ampliar a rede de atendimento à saúde mental na comunidade.

O suicídio é uma triste realidade que afeta o mundo todo e causa prejuízos significativos à sociedade. De acordo com a última pesquisa da Organização Mundial da Saúde (OMS) realizada em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, excluindo os casos subnotificados. Isso indica que o número total de casos pode ultrapassar 1 milhão. No Brasil, os registros chegam a aproximadamente 14 mil casos por ano, o que equivale a uma média de 38 pessoas que tiram suas vidas a cada dia.

O presidente da Câmara, Luciano Belmonte, coordenou a atividade, que contou com a participação dos vereadores Bispo Ênio e Dileusa Alves, demonstrando o compromisso das autoridades locais com a promoção da saúde mental e a prevenção do suicídio.