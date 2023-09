Homem alvejado com seis tiros morre na Santa Casa de Alegrete

Nesta tarde(12), Rosmi Romário Reinoso Anacleto, de 36 anos, conhecido por Xuxinha, veio a óbito na Santa Casa de Caridade de Alegrete, onde estava internado desde o mês de agosto após ser alvejado por, pelo menos, seis disparos de arma de fogo.

O fato ocorreu na madrugada do dia 22 de agosto, por volta das 03h20, quando uma guarnição da Brigada Militar recebeu uma denúncia de tentativa de homicídio no bairro Novo Lar. No local, os policiais encontraram Rosmi Romário Reinoso Anacleto caído em via pública, ferido pelos disparos de arma de fogo. A vítima, de 36 anos, sofreu múltiplos ferimentos, incluindo tiros no glúteo, costas, perna e ombro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que estava consciente no momento do atendimento. Em seguida, Romário, que já tinha antecedentes policiais, foi encaminhado para a Santa Casa de Caridade, onde permaneceu internado.

A morte Romário marca o décimo caso de homicídio registrado em Alegrete ao longo deste ano de 2023.