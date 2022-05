Sexta-feira 13 com mercúrio retrógrado pede alguns cuidados

Surperstição ou não todos os cuidados devem ser tomados neste dia. Todos os anos tem no mínimo uma sexta -feira 13 e, no máximo, três vezes com intervalo de 13 meses.

E hoje, nesta sexta-feira, o dia amanheceu mais frio e com um lindo sol em Alegrete.

Lindo dia em Alegrete

Apesar de a sexta-feira 13 provocar medo, o astrólogo Rui Paiva esclarece que, de acordo com a astrologia, situações inesperadas não se intensificam ao mesmo tempo em que ocorre o mercúrio retrógrado. “É uma crença popular baseada em fatos históricos. Por isso, para a Astrologia, é apenas mais um dia”, afirma.

Homem que feriu jovens com facão para roubar celular foi condenado a 14 anos de reclusão

Ainda assim, durante esse período astral, é comum lidar com situações inesperadas. Rui alerta para algumas situações que o mercúrio retrógrado pode causar.

Mecúrio Retrógrado ( planeta da comunicação)

Não é um bom momento para comprar carros, eletrodomésticos e eletro eletrônicoa, especialmente aparelhos que estão relacionados com a comunicação ou que se movimentam.

. Tome cuidados redobrados com celulares e computadores: pode haver roubos, acidentes, quedas, vírus ou qualquer acontecimento que atrapalhe sua rotina.

. Preste atenção a todo tipo de correspondência, pode haver extravio.

. Saia de casa com antecedência em caso de viagens e reuniões importantes.

. Se você precisar sair de sua casa, preste atenção no número de carros quebrados que vai se deparar nas ruas e como eles vão atrapalhar o trânsito.

. Amigos e amores antigos podem voltar.

. Empresas que você já fez parte ou prestou algum tipo de serviços, podem voltar a contatá-lo.

. Procure não assinar nenhum documento importante com Mercúrio retrógrado.

. E não comece ou lance nada nesse período.

. Tome cuidado com acidentes, especialmente no sistema locomotor.

. Cuide com mais carinho da saúde, principalmente do sistema respiratório.

Você sofre do medo de sexta-feira 13? Pois parte da culpa é de um financista americano do século 19 chamado Thomas W. Lawson.

Embora a superstição seja muito antiga, creditam a ele o feito de ter fixado a data na consciência moderna com seu romance Sexta-feira 13, que conta a história sombria de um corretor de Wall Street que manipula o valor de ações para se vingar de seus inimigos, deixando-os na miséria.

Sexta-feira e o número 13 já eram associados ao azar por si só, segundo Steve Roud, autor do guia da editora Penguin Superstições da Grã-Bretanha e Irlanda.