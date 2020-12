Sexta-feira de despedidas: Grupo RBS desliga comunicadores de Jornalismo e Entretenimento

Dentre os profissionais que deixaram a empresa estão Márcio Paz, Rodrigo Cosma e Silvana Pires.

O final da semana foi de reavaliação no quadro de funcionários do Grupo RBS, que realizou diversos desligamentos de funcionários. Os comunicadores de Entretenimento Márcio Paz, Rodrigo Cosma e Bárbara Saccomori integram a lista de despedidas. Além deles, também deixaram o time as jornalistas Roberta Mércio, Silvana Pires e Simone Donini.

Em conversa com Coletiva.net, Márcio Paz relatou que já estava em tratativas de deixar a 102.3 FM, devido aos seus planos de sair do País. Porém, “acabou entrando no pacote de demissões”. Entre idas e vindas, o profissional somava mais de 23 anos no Grupo RBS. Rodrigo Cosma, por sua vez, disse à equipe do portal que a empresa alegou corte de gastos para a sua demissão. Após contato com o conglomerado midiático, a demissão dos profissionais foi apontada como decorrência de mudanças na programação das rádios de Entretenimento, que serão divulgadas nos próximos dias.

Cosma relatou ao portal que seguirá produzindo podcasts (‘Queimando o Filme’ e 150HIDC – 150 histórias inacreditáveis do Cosma -, por exemplo), além de escrever roteiros e um livro, ‘Cosma NRE-221’ e estar à frente de um canal sobre notícias de fast food e similares, ‘Fast Food News’. Ex-integrante do ‘Pretinho Básico’, ele atuava na empresa há 11 anos, pertencendo à equipe da emissora de entretenimento jovem desde 2014.

A mesma justificativa foi dada para Bárbara, apresentadora de programas e podcasts, além de atuar com vídeos na Atlântida. A profissional disse ao portal que, com as mudanças pelas quais a rádio está passando, e o rumo que a gestão está dando para a rádio, também não via mais possibilidades de crescimento e entendeu que estava na hora de partir para novos projetos.

Em relação ao núcleo de Jornalismo, Silvana, que atuava em Brasília, relembrou ao Coletiva.net que estava no grupo há 21 anos. “Tempo que aprendi muito, passei por todos os veículos e que tenho muito orgulho! Tive oportunidades maravilhosas, com colegas que viraram amigos e que me ensinaram muito. Sim, triste, não tem como ser diferente, mas acima de tudo realizada”, relatou. Segundo o conglomerado midiático, o desligamento dela, de Roberta e Simone se deu após decisões relacionadas à pandemia do novo coronavírus.

Também deixaram a empresa o repórter, que atuava em Santana do Livramento, Lucas Bello, Ronaldo Daros, jornalista da praça de Santa Cruz e Viviane Lara, também do Interior, de Cruz Alta. O Grupo RBS salientou que a saída desses profissionais também se deve a decisões relacionadas à pandemia.

Informações obtidas pelo portal ainda dão conta da demissão de outros profissionais que atuavam no grupo, sendo cinegrafististas, maquiadores e técnicos de áudio.

Fonte: Coletiva.net