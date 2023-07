Show de aniversário do Friends: ingressos de camarotes esgotados; restam apenas pista, vip e pista solidário

Ainda tá rolando a Campanha Solidária 1kg de alimento vale 1 ingresso pista para o show da dupla Sandro & Cícero, ponto de troca somente na Óptica Nova Visão. No próximo dia 19 de agosto, “Save the date”, tem Sandro & Cícero no Clube Casino, comemorando os 6 anos do Friends.

A venda de ingressos está liberada, já com três dias os camarotes esgotaram e a campanha do ingresso solidário foi prorrogada por uns dias. Restam Pista R$ 20 ( Vinte Reais ) e Vip R$ 40 (Quarenta Reais) e ingresso solidário. Os pontos de vendas são Loja Gang, Óptica Nova Visão, Promoters, Friends Bar e Sympla (plataforma online).

O empresário Fabrício Camargo prevê umas grande festa para comemorar os 6 anos do Friends junto com a clientela que vivenciou a trajetória da empresa neste tempo todo. O ingresso solidário é uma forma de proporcionar a comunidade o entretenimento e ao mesmo tempo a solidariedade.

Se é que existe algum tipo de receita para o sucesso, Sandro e Cícero foram os pioneiros desta alquimia. Naturais do Rio Grande do Sul, eles estão juntos desde 2009 e o caminho que seguem, basicamente, consiste em MUITO trabalho, foco prioritário na criação de conteúdo para as redes sociais, músicas boas e, porque não dizer, um pouquinho de sorte também.

Quem vê os sertanejos hoje figurando entre o time A do gênero não tem ideia da longa jornada que eles percorreram para emplacar as músicas entre as mais tocadas do Brasil.Sandro e Cícero são um grande exemplo de artistas que conseguiram romper a barreira do sucesso online. Os números nas redes impressionam: no TikTok (@sandroecicero), os cantores estão próximos dos 800 mil seguidores. Já no Spotify, reúnem 27 milhões de plays e no YouTube (/SandroeCicero) são 260 mil inscritos. “A rede social sempre foi presente em toda história da dupla. Mas isso se intensificou em 2020, quando a pandemia começou e os shows tiveram de ser cancelados.

O TikTok trouxe uma oportunidade e números jamais alcançados pelo projeto. Foi um trampolim para as outras redes sociais e plataformas de streaming”, detalha Cícero.Porém, eles vão na contramão do que vemos muito por aí: artistas com bons números nas redes, porém sem público para frequentar os shows. Atualmente a agenda mensal deles é recheada e todo esse sucesso é fruto de boas músicas e muito trabalho.Em uma ordem de importância, os cantores citam os maiores e mais marcantes sucessos da dupla. “Saudade” foi a primeira a ganhar destaque no Rio Grande do Sul. “#Partiu” foi a primeira autoral trabalhada, com clipe gravado em dois dias de viagem acompanhando dois shows em Porto Alegre/RS e Florianópolis/SC. “Amor Fantasma” foi a música de maior destaque do DVD “Ao Vivo em Santa Maria”, gravado em 2017 e lançado pela Sony Music.E claro que não poderia ficar de fora o mega-hit. “Me Adota”.

“Certamente a música de maior importância na nossa história até hoje, ganhou destaque nacional e foi a música sertaneja mais usada no aplicativo TikTok no ano de 2020”, recorda Sandro. “Com o crescimento orgânico da música “Me Adota”, vimos a necessidade de mostrar a cara por trás da voz que defendia esse hit. Então entramos de cabeça no propósito de nos tornarmos verdadeiros criadores de conteúdo. Acabamos virando referência até mesmo para a plataforma e outros artistas no país”, acrescenta o músico.

Em 2022, os artistas deram um passo muito importante na carreira. No dia 9 de março eles realizaram a gravação de um novo álbum. O projeto com certeza marcará a história dos cantores e fará parte da vida dos fãs da dupla mais bombada do TikTok.A gravação aconteceu na Azzure Club, em Goiânia. “Batizamos o projeto de no “No Hype” – por ser exatamente a atmosfera que queremos levar para os fãs. Miramos o topo das principais playlists do Spotify, o ‘Em Alta’ do YouTube e os Trends do TikTok. Vamos conectar com certeza com as pessoas que gostam de músicas animadas e dançantes e com as pessoas que gostam de criar coreografias na internet”, explana Sandro.Com formato DVD Balada – Sandro e Cícero trouxeram sete músicas inéditas e oito releituras de grandes sucessos que inspiraram sua carreira.

“Escolhemos músicas de diversos estilos. Pinçamos as que realmente gostamos de cantar. Terão canções do Cidade Negra até músicas regionais do Rio Grande do Sul”, conta Cícero. “Contamos com a participação de Diego e Arnaldo, Tierry, Diego e Victor Hugo e Jerry Smith. São grandes amigos. De diferentes vertentes musicais, mas que com certeza mostraram muita competência e somaram demais com as músicas”, completa.Sandro e Cícero pretendem organizar os lançamentos divididos em pequenos EPs. Lançarão separadamente uma música inédita juntamente com uma releitura. Desta forma terão sempre novidades e movimentarão os aplicativos de música subsidiando os fãs com grandes novidades. “Sacanagenzinha” é a primeira lançada do DVD No Hype, gravado em Goiânia/GO.

A dupla iniciou-se em 2009 em Santa Maria/RS. Logo perceberam que o trabalho ganharia notoriedade. “Percebemos claramente essa mudança com o lançamento de “Saudade”. Música regravada posteriormente por Marcos e Belutti e César Menotti e Fabiano”, recorda Sandro.Durante a pandemia, com o crescimento dos números na internet, devido à música “Me Adota”, os cantores receberam o convite para entrar no casting da Mega Produções Artisticas – escritório que assina projetos gigantescos como Gusttavo Lima, João Neto e Frederico, Naiara Azevedo entre outros.

“Com o respaldo que a Mega proporciona, temos portas abertas em qualquer ambiente, dando-nos a oportunidade de conviver com os mais influentes do show business no país Atualmente, somados a Rionegro e Solimões, Diego e Arnaldo e May e Karen, temos o orgulho de montar o time dessa grande produtora Brasileira”, finaliza Cícero.