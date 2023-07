População “abraça” o pequeno Nicolas e dá show de solidariedade

Share on Email

Mariza Oliveira, avó do garotinho Nicolas Menezes Alves, de apenas quatro anos, entrou em contato com a reportagem para expressar sua imensa gratidão à comunidade local que respondeu ao apelo por doadores de sangue e atingiu a quantidade necessária em pouco tempo.

Nicolas, que está internado na Santa Casa de Alegrete, enfrenta um estado de saúde delicado e precisou urgentemente de doadores. Diante dessa situação preocupante, a família decidiu pedir ajuda à população por intermédio dos meios de comunicação.

O chamado não passou despercebido. Mariza, além de ser a avó do Nicolas, é também uma voluntária de longa data na cidade e compreende profundamente o valor de cada gesto humanitário. Emocionada, ela agradeceu a todos que se prontificaram a doar sangue para o seu neto e para outras pessoas que também necessitavam desse ato solidário.

De acordo com informações do hemocentro, ao todo, 25 doadores compareceram na tarde de segunda-feira. Desses, 18 foram direcionados para o tratamento do pequeno Nicolas.