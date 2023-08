Unipampa abre processo seletivo para curso de Licenciatura em Educação do Campo

A Universidade Federal do Pampa (Unipampa) divulgou o Edital nº 277/2023 do processo seletivo para ingresso no curso de Licenciatura em Educação do Campo (Lecampo), na modalidade presencial, em regime de alternância. Serão oferecidas 50 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2024 para estudantes que concluíram o Ensino Médio até a data prevista para a entrega de documentos.

As inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente pela internet através do sistema Gestão Unificada de Recursos Institucionais (Guri), até às 12h do dia 06 de novembro. A inscrição é gratuita. O Processo Seletivo será on-line e os candidatos devem elaborar um texto dissertando sobre o tema “quem você é, onde vive, suas memórias e vivências na comunidade e na escola e seu interesse em ingressar no Curso de Educação do Campo – Licenciatura da Universidade Federal do Pampa”.

A redação deve ser enviada através de Formulário do Google até o final das inscrições (12h do dia 06 de novembro de 2023). A classificação dos candidatos será por nota decrescente da redação de acordo com os critérios propostos no item 5.2.1.1. do Edital nº 277/2023.

O resultado preliminar será divulgado no dia 13 de novembro e o resultado definitivo no dia 20 de novembro de 2023, mediante publicação de lista de candidatos aprovados em primeira chamada até o número de vagas disponíveis no Portal dos Processos Seletivos da Unipampa. Candidatos convocados para matrícula deverão entrar no Portal do Candidato com o login de sua conta Gov.br.

O curso de graduação Lecampo promove a formação de professores para atuar na área de Ciências da Natureza nos anos finais do Ensino Fundamental e de Química, Física e Biologia no Ensino Médio, em escolas do campo. Para conhecer demais especificidades, como proposta curricular, contatos com a coordenação, acesse o site do Curso.

Mais informações podem ser obtidas no Edital nº 277/2023 e no Portal dos Processos Seletivos da Unipampa.

Foto: Eduardo Silveira