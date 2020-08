Sicredi lança o primeiro talk show do Pampa Gaúcho: Baita Prosa

Compartilhe











Profissionais especializados e de referência vão bater um papo com a Sicredi Pampa Gaúcho no talk show Baita Prosa

O Baita Prosa tem o intuito de manter os associados e a comunidade do Pampa Gaúcho bem informada com assuntos de qualidade e veracidade. Com a duração de aproximadamente 40 minutos, de forma simples e descomplicada, serão abordados temas como: cooperativismo, mercado financeiro, liderança e entre outros.

O lançamento do primeiro programa acontece quarta-feira, 19 de agosto às 19h, no site da Cooperativa (https://www.sicredi.com.br/coop/pampagaucho/baita-prosa/) e você também pode encontrar o link de acesso através das redes sociais: Facebook e Instagram da Sicredi Pampa Gaúcho.

O tema será “Sustentabilidade e Economia Local” e a mediação será do Presidente da Sicredi Pampa Gaúcho, José Antônio Menezes que proseará com convidado especial: Maurício Schneider. Maurício é palestrante e empreendedor, CEO do Administrar é Preciso e rodou o mundo trabalhando em mais de 60 países em busca de novas experiências e aprendizados pessoais e profissionais. Em 2009 foi considerado o brasileiro com a maior rede de contatos do mundo. Hoje, compartilha com todo o Brasil suas histórias de vida e tudo o que aprendeu sobre empreendedorismo, gestão e negócios.

José Antônio Menezes comenta sobre o novo projeto e ressalta “o Baita Prosa surgiu para apoiar o pilar da educação que está na nossa essência cooperativista e, por isso, é um privilégio levar aos nossos associados e comunidade conteúdos que apoiem na vida profissional e pessoal das pessoas. Convido a todos para preparar o chimarrão, acessar o nosso site e curtir o Baita Prosa”, conclui.