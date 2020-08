Médico confirma aumento de transtornos psiquiátricos durante a pandemia

Compartilhe









Na noite de quinta-feira (13), Dia do Médico Psiquiatra, a quinta Live do prefeito Márcio Amaral trouxe um tema de extrema relevância e que tem sido debatido há tempo- a saúde mental durante a pandemia.

Nestes cinco meses, o número de casos de transtornos psicológicos tem aumentado consideravelmente, conforme descreveu o médico psiquiatra.

Os convidados do prefeito Márcio Amaral foram o médico psiquiatra Fernando Uberti e a escrivã de polícia e coordenadora do Papo Responsa, Débora Prestes.

A Live que durou cerca de uma hora, iniciou com abordagem do médico psiquiátrico, Fernando Uberti, que destacou o grande impacto atual no psicológico das pessoas.

Ele disse que muito se falava sobre a quarta onda da pandemia que estava relacionada às doenças psiquiátricas. Hoje se tem um alerta bastante assustador, pois está sendo muito maior do que se previa. O aumento tem sido tanto na rede particular quanto na pública. Diante do quadro, o médico destacou que passar tranquilidade no sentido de normalizar alguns sentidos alterados com a pandemia como: a rotina, a alteração em relação ao trabalho, a perda do contato social ou com familiares, pois muitas pessoas por receio de contaminação estão evitando a aproximação até com as pessoas que amam. Além da redução salarial, o desemprego e o medo de ser infectado. Tudo isso afeta muito a saúde mental e gerou a elevação de transtornos de ansiedade, depressão, consumo de substâncias como álcool ou medicamentos, além da irritabilidade. Isso são temas que são abordados nos consultórios e nas redes públicas. Os problemas relacionados à saúde mental, no Brasil, gera um custo econômico enorme para o país, pois é a terceira causa de afastamento e aposentadorias precoces, bem como a triste evolução do suicídio.

Porém, o que se percebe é que também pode-se ter uma oportunidade de um olhar diferente neste momento. Procurar ajuda médica, além de ter uma rotina, ter um horário, ter um contato social, mesmo que através das redes sociais pode ajudar muito na ansiedade. E o mais relevante, manter uma atividade física. Fazer uma caminhada com os devidos cuidados, dentro de casa mesmo, desenvolver um exercício. Tudo vai auxiliar- disse o psiquiatra.

Na sequência, a escrivã de polícia e coordenadora do Papo Responsa, Débora Prestes, falou que a tecnologia que diminui a distância, hoje, também, é considerada como principal instrumento de trabalho. Muitas vezes é observada como uma sobrecarga em relação ao trabalho” destacou a escrivã.

A policial comentou que o trabalho relacionado ao Papo Responsa, vem sendo realizado mesmo nesse período de pandemia, através do sistema online. O Papo Responsa virtual com professores e alunos, em Alegrete, foi um dos pioneiros no estado – comentou.

Na fala da policial, ela também disse que é possível perceber que as pessoas estão sentindo a falta do olho no olho, isso está fazendo uma grande diferença. Com essa situação há um considerável aumento na ansiedade. ” O isolamento apenas trouxe à tona aquilo que já existia porque em muitas casas já havia um isolamento entre as pessoas só que agora esse isolamento ficou ainda mais evidente. A diferença é que os pais estão convivendo mais com os pais. Entretanto, isso não quer dizer que eles estão sabendo reconhecer os sinais que os filhos apresentam. Na rede escolar, muitos professores foram responsáveis pela identificação de um quadro depressivo ou de maus-tratos.

Diante dessa fala, a escrivã contextualizou que houve uma ascensão nos registros relacionados à Lei Maria da Penha. Também ocorreram registros de abusos e maus-tratos em crianças e adolescentes.

Neste ponto elogiou a rede de atendimento, CREAS e o Conselho Tutelar.

A policial frisou muito que a grande diferença esta na conscientização das pessoas. Saber que esse é um momento de cuidar de si e dos demais. Ela também lembrou a importância do registro em caso de violência, de qualquer espécie e as denúncias.

Para encerrar, o Prefeito que já havia feito outras considerações, deixou claro que o momento não é para a preocupação em relação ao retorno das aulas presenciais, uma das perguntas dos internautas aflitos. ” O momento é de cuidar do bem mais valioso, nossas crianças. Não será tomada nenhuma decisão irresponsável” tranquilizou os pais.

O prefeito aproveitou para dizer que para os pais e filhos, esse deve ser um momento de fortalecer os vínculos, pois a nova rotina também vai trazer a saudade de uma casa mais agitada e os diálogos com os filhos.