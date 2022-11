Sicredi recebeu associados para a Reunião Núcleo 2022 em Alegrete

A Sicredi reuniu os associados de Alegrete para a sua Reunião de Núcleo, momento em que o presidente Zeca Menezes e os gerentes das agências do município Iuri Pasquali e Catiussa Costa apresentaram os resultados das agências e as ações da cooperativa, reforçando o princípio da gestão democrática e a transparência da cooperativa. O calendário de 2022, que teve treze reuniões, aconteceu no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul e encerrou no dia 24 de novembro.



Os números apresentados resumem um ano positivo das agências. Alegrete já conta com mais de 30% da população economicamente ativa fazendo seus negócios na cooperativa.



Segundo gerente Catiussa Costa, além dos números apresentados, o momento foi de reforçar a participação do associado, que deposita muito além de recursos na instituição, deposita confiança. “Nossos associados entendem a importância de fazer seus negócios com a gente, depositam seus recursos e com isso geram mais resultados para si e para o município, pois os recursos são reinvestidos na cidade”, complementou a gerente.

Em Alegrete, a Sicredi tem mais de 14 mil associados. A instituição já disponibilizou, até outubro de 2022 mais de R$ 261 milhões em crédito e conta com uma carteira de investimentos na casa dos R$ 305 milhões. É o incremento dos recursos investidos que está possibilitando o reinvestimento em ação de educação, cultura, empreendedorismo, saúde e segurança pela cooperativa.



Segundo o gerente da agência Sicredi Centro, Iuri Pasquali a reunião foi um momento muito especial da cooperativa. “Tivemos a oportunidade de mostrar para todos alguns dos projetos do Fundo Social. O Fundo Social é o que realmente tangibiliza o quanto é importante a centralização dos recursos na cooperativa e que, ao fazer seus negócios na instituição o associado, além do custo menor e atendimento diferenciado, tem a possibilidade de ajudar a comunidade.

Em Alegrete já são mais de R$ 400 mil doados para 26 projetos e este valor pode ser cada vez maior. “O Fundo Social mostra como podemos fazer a diferença nas comunidades e o associado é coparticipante, pois é um recurso que ele nem imagina que pudesse levar para a comunidade. Quanto mais tivermos recursos aplicados na cooperativa mais projetos poderemos apoiar.” concluiu Iuri.