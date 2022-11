Cabeça retirada de cadáver em cemitério de Estrela é encontrada em poço em Bom Retiro do Sul

Um túmulo foi violado e a cabeça de um cadáver foi arrancada na madrugada de terça-feira (29) no cemitério de Linha São João, no interior de Estrela, próximo ao limite com o município de Bom Retiro do Sul. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime não soube explicar a motivação, mas confessou ter arrancado e escondido a cabeça em um poço a cerca de 250m do cemitério.

Os familiares do morto perceberam o túmulo violado e acionaram a Brigada Militar na manhã de terça. O autor do crime foi rapidamente localizado pela polícia, mas sua identidade não foi divulgada. Trata-se de um homem de 67 anos, morador da localidade e vizinho da família.

“O procedimento foi instaurado, foram feitas as diligências, inclusive no local com ele, e ele próprio que apontou onde havia depositado esse material, esse crânio humano que ele havia retirado da sepultura, possibilitando o encontro e a restituição para a família”, disse o delegado Juliano Stobbe, responsável pela Delegacia de Bom Retiro Do Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar de Estrela foi acionado por volta das 13h para localizar e retirar a cabeça do cadáver de dentro do poço, que tem cerca de 20m de profundidade.

Segundo o delegado, o autor afirmou estar sob efeito de álcool e admitiu que, após separar a cabeça do corpo, teria tentado esmagar o crânio do cadáver para que pudesse jogá-lo dentro do poço sem que fosse necessário retirar a tampa do local.

O homem não foi preso em flagrante, mas vai responder pelo crime de conspurcação de cadáver, que é a prática de ofensa ou desrespeito contra a memória da vítima e da família. Além disso, a Polícia Civil solicitou acompanhamento especializado à Secretaria Municipal de Saúde pelo fato do homem apresentar instabilidade mental.

A investigação segue para apurar a motivação do crime.

Por Gabriel Costa, RBS TV