Sidnei e amigos entregam doações de alimentos e fraldas para entidades de Alegrete

O zagueiro alegretense do Real Betis da Espanha Sidnei Rechel da Silva Junior, passou às festas de final de ano em sua cidade natal.

Visitando familiares e amigos, Sidnei promoveu uma série de festas com pagodeiros consagrados no Brasil, que estiveram em Alegrete.

Como já é de praxe, após a virada do ano, foi feita a doações de alimentos e fraldas para entidades do município. O grupo de amigos do atleta liderado por Marcus Alichala, Lucas Abi e Leonardo Prodócimo, efetuaram a entrega no último dia 3.

As festas da turma dos amigos do Sidnei garantiram um montante de doações. Os alimentos foram entregues no Lar das Vovós, já as fraldas foi destinadas a Moradia Transitória.

Sidnei se reapresentou no último dia 2, para pré-temporada do Real Betis visando as competições de 2020.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução