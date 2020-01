Vigilância Sanitária alerta estabelecimentos quanto à conservação de alimentos

A Vigilância Sanitária mantém firme o trabalho de fiscalizar restaurantes bares e lancherias para que cuidem a limpeza nas cozinhas e todos os cuidados no preparo de alimentos.

Adriana Sales, coordenadora da Vigilância, diz que os fiscais orientam os proprietários e quem manipula os alimentos nas cozinhas, para observem uniforme branco.

A partir de agora, que o calor é mais intenso em Alegrete, é preciso que os estabelecimentos tomem muito cuidado com a temperatura ideal para conservação dos alimentos que ficam no frezzer, salienta Adriana Salles. – Sem a temperatura correta, os alimentos se degradam com mais facilidade, no calor, e podem causar problemas de saúde.

A Vigilância Sanitária tem 11 fiscais que diariamente visitam estabelecimentos que preparam e comercializam alimentos no sentido de orientar sobre esses cuidados.